Sachbeschädigung Pkw in Beilngries mit spitzem Gegenstand verkratzt

Am Mittwoch, 22. Juli, wurde von einem Fahrzeughalter bei der Polizeiinspektion Beilngries angezeigt, dass sein Ford im Tatzeitraum vom Freitag, 17. Juli, 8 Uhr, bis Dienstag, 21. Juli, 15 Uhr, verkratzt worden ist.

Beilngries. Von einem unbekannten Täter waren offensichtlich mittels eines Schlüssels oder ähnlichen spitzen Gegenstands zwei tiefe waagrechte Kratzer mit einer Länge von je circa 20 und 30 Zentimeter an der Beifahrertür und ein weiterer 12 Zentimeter langer Kratzer im Gehäuse des rechten Außenspiegels verursacht worden.

Die Sachbeschädigung dürfte sich in Beilngries entweder am Parkplatz des Fitnessstudios an der Drosselstraße oder auf dem südwestlichen Parkplatz der Firma Jura-Guss (Einfahrt von der Bauhofstraße) ereignet haben. Dem Geschädigten entstand ein Schaden von circa 500 Euro.