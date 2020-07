16.000 Euro Schaden 23-Jähriger übersieht vorfahrtsberechtigten BMW

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 21. Juli, um 6.55 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Rottenburg an der Laaber mit seinem VW Scirocco die Ortsverbindungsstraße von Gaden kommend in Richtung Perka. An der Kreuzung mit der Kreisstraße KEH22 bei Biburg übersah er einen von links vorfahrtsberechtigt ankommenden BMW, der mit zwei Frauen besetzt war.