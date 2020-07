Glück gehabt Lkw übersieht beim Abbiegen Fahrrad – Radfahrerin nur leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 21. Juli, um 16.30 Uhr, befuhr eine 28-Jährige in Ingolstadt mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Theodor-Heuss-Straße in westlicher Richtung. Zur gleichen Zeit befuhr ein 48-Jähriger ebenfalls die Theodor-Heuss-Straße in selbiger Richtung mit seinem Lkw samt Anhänger.