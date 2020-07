Während einer Gartenparty Diebstahl aus Einfamilienhaus in Ingolstadt – Kripo bittet um Zeugenhinweise

Foto: Ursula Hildebrand

Beim Diebstahl aus einem Wohnhaus in Unterhaunstadt in Ingolstadt gelang es einem Unbekannten in der Nacht auf Freitag, 17. Juli, Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro zu erlangen. Die Kriminalpolizei hat die Sachbearbeitung des Falles übernommen.