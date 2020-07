Zeugenaufruf 23-jährige Fußgängerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Bereits am Montag, 13. Juli, um 16 Uhr, kam es in Ingolstadt in der Esplanade auf Höhe der Hausnummer 10 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-Jährige leicht verletzt wurde.