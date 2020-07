Kilometerlanger Rückstau Krampfanfall auf der A9 führt zu massiven Verkehrsbehinderungen

Foto: 123rf.com

Am Freitagmittag, 17. Juli, um 12.45 Uhr, kam es in der Baustelle auf der Autobahn A9 bei Rohrbach zu einem Vorfall, der zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Ein 30-jähriger Autofahrer aus Fürth fuhr mit seinem Opel Astra auf der A9 in Fahrtrichtung München. Mitten in der Baustelle erlitt er einen plötzlichen Krampfanfall.