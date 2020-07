Die Polizei warnt Dubioses Paar gibt sich als Stromableser aus

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, 15. und 16 Juli, versuchten ein Mann und eine Frau im Bereich der Lorettostraße uin Rohr nter Vorlage einer Ablesekarte der Firma Bayernwerk und dem Vorwand, den Stromverbrauch abzulesen, ins Haus zu kommen.

Rohr. Zuvor wurden sie schon bei einem anderen Grundstück gesehen, wie sie in die Fenster blickten. Auch wurde von den beiden versucht, Informationen über die Bewohner der umliegenden Anwesen zu bekommen. Am 16. Juli versuchte der Mann alleine, Zugang zu dem Anwesen zu bekommen, was ihm wieder verweigert wurde, worauf er aggressiv reagierte. Die Überprüfung des benutzten Pkw ergab, dass das Fahrzeug, ein roter Pkw unbekannten Typs, mit als gestohlenen gemeldeten Kennzeichen versehen war.

Hinweise bitte an die Polizei Mainburg unter der Telefonnummer 08751/ 8633-0.