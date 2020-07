Feuerwehreinsatz Backwaren angebrannt – Rauchentwicklung im U-Bahn-Sperrengeschoss

Foto: 123rf.com

Eine Rauchentwicklung in einer Bäckerei hat am Mittwoch, 15. Juli, um 6.21 Uhr, für eine vorübergehende Sperrung des Sperrengeschosses der U-Bahnhaltestelle Poccistraße in München gesorgt. Die Mitarbeiter einer Bäckerei bemerkten starken Rauch in ihrem Betrieb und verständigten die Feuerwehr.