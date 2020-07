Die Polizei ermittelt 44-Jährigen tot aus der Ilm in Pfaffenhofen geborgen

Foto: Iryna Denysova/123rf.com

Passanten entdeckten am Mittwochvormittag, 15. Juli, einen leblosen Körper in der Ilm auf Höhe des Rechens an der Arlmühle im Pfaffenhofener Bürgerpark. Der Leichnam konnte zwischenzeitlich identifiziert werden.