Zeugen gesucht Einbrecher versuchen mit Leiter in Getränkemarkt einzusteigen

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 11. Juli, in der Zeit von 20 Uhr bis 23.06 Uhr, versuchten ein oder mehrere Täter in einen Getränkemarkt in der Leierndorfer Straße in Langquaid einzubrechen.