40.000 Euro Schaden Abbiegeunfall in Vohburg – 52-Jährige mittelschwer verletzt

Ein 53-jähriger Autofahrer aus Geisenfeld fuhr am Montag, 13. Juli, um 7.25 Uhr, in Vohburg auf der Regensburger Straße in Richtung Münchsmünster und wollte an der Donaubrücke links abbiegen. Dabei übersah er eine 52-Jährige aus Münchsmünster, die mit ihrem Auto auf der Regensburger Straße entgegenkam und nach Vohburg weiterfahren wollte.