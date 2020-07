Kripo ermittelt Einbruch in Einfamilienhaus in Ingolstadt – Bewohner trifft auf Täter

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 2. Juli, gegen 12 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein Kellerfenster Zugang in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Stollstraße in Ingolstadt.