Hinweise erbeten Mountainbike-Fahrer beschädigt Mercedes – laut Zeugen wollte er Personalien hinterlassen

Foto: 123rf.com

Eine 33-jährige Ingolstädterin stellte am Sonntagnachmittag, 28. Juni, gegen 14.30 Uhr, ihren grauen Mercedes in der Breslauer Straße in Ingolstadt ab. Als die 33-Jährige kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie auf der Fahrerseite einen langen Kratzer fest.