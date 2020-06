Deutlich über 1,1 Promille Radfahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Unfall

Foto: 123rf.com

Ein 35-Jähriger befuhr am Samstag, 27. Juni, um 22.30 Uhr, mit seinem Fahrrad die Messerschmittstraße in Manching in absteigender Fahrtrichtung, hierbei streifte dieser einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw (Schadenshöhe circa 900 Euro) und prallte schlussendlich noch frontal in das Fahrzeugheck eines weiteren geparkten Pkws. An diesem Pkw entstand ein massiver Schaden von geschätzt 7.000 Euro am Heck, wodurch sogar die Heckscheibe am Fahrzeug brach.