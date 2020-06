Zeugenaufruf Alkoholisierter Partygast kann sich nicht mehr an Unfallgeschehen erinnern

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 28. Juni, gegen 2.45 Uhr, meldete sich ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Ingolstadt am Notruf und gab an, dass er sich gerade in Abensberg befindet, zuvor Streit auf einer Party hatte und mit dem Auto von dort weggefahren sei. Jetzt würde er sein Gefährt nicht mehr finden!