Unbekannter Zeuge gesucht 80-Jährige wird von zwei Männern bestohlen – auf der Flucht werfen die Diebe die beiden Bankkarten weg

Am Donnerstag, 25. Juni, gegen 10.15 Uhr, parkte eine 80-jährige Dame ihren Pkw vor dem Friedhof in Neustadt an der Donau. Als sie aus dem Fahrzeug ausstieg, wurde sie von zwei 31-jährigen Männern unter einem Vorwand angesprochen. Nach der Ablenkung ging die Dame weiter ohne ihren Pkw abzusperren.