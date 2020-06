Nötigung im Straßenverkehr Polo-Fahrer zeigt Mercedes-Fahrer den Mittelfinger und springt vors Auto

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein 51-jähriger Ingolstädter befuhr am Mittwochmorgen, 24. Juni, um 8.10 Uhr, mit seinem Mercedes die Gerolfinger Straße in Ingolstadt in Richtung Innenstadt, als ihm der Fahrer eines VW Polo dicht auffuhr und den Mittelfinger zeigte.