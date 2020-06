In der Zeit von Donnerstag bis Freitag, 18. auf 19. Juni, wurden etwa 25 bis 30 Zuchthennen in Langquaid von ihrem Gehege entwendet.

Langquaid. Die Polizeiinspektion Kelheim wurde informiert, dass in Langquaid am Markplatz in der Zeit von Donnerstag, circa 16.30 Uhr, bis Freitag, circa 8 Uhr, 25 bis 30 Zuchthennen aus ihrem Gehege entwendet wurden. Eine Flucht der Tiere wurde vom Anzeigeerstatter ausgeschlossen.

Hinweise zum Diebstahl und zum Verbleib der Tiere nimmt die Polizeiinspektion Kelheim telefonisch unter der Nummer 09441/ 5042-0 entgegen.