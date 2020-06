Die Polizei warnt Dubiose Wunderheilerinnen machen Halt in Neustadt an der Donau

Am Samstag, 19. Juni, gegen 11 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Kelheim zwei verdächtige Frauen auf dem Volksfestplatz in Neustadt an der Donau.

Neustadt an der Donau. Bei der Durchsicht ihrer mitgeführten Handtaschen konnten diverse Utensilien – Heiligenbildchen, Rosenkranz, Menschenhaar in Alufolie, Kalmus-Wurzel, etc. – festgestellt werden, die Hinweise darauf erbrachten, dass es sich bei der 24-jährigen und der 30-jährigen Dame um so genannte Wunderheiler-/Wahrsagerinnen handeln dürfte. Durch die weitere Überprüfung ihrer Personalien konnte dieser Verdacht erhärtet werden. Die Damen fielen diesbezüglich bereits in der Vergangenheit auf.

Eine aktuelle Betrugstat konnte bei der Kontrolle nicht nachgewiesen werden. Sollten jedoch Bürger in Neustadt an diesem Tag von einer angeblichen Wunderheilerin angesprochen worden sein und entsprechende „Leistungen“ gegen Bezahlung in Anspruch genommen haben, so werden sie gebeten sich bei der Polizei in Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0 zu melden.