Kontrolle Zu schnell mit dem Pkw unterwegs – Alkohol und Drogen im Spiel

Foto: 123rf.com

Auf Grund deutlich überhöhter Geschwindigkeit wurde am Freitagabend, 19. Juni, 20.49 Uhr, in der Goethestraße in Ingolstadt eine BMW-Fahrerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.