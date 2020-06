Kuriose Aktion Wasser- statt Laserpistole – Ingolstädter bespritzte einen seiner Ansicht nach zu schnell fahrenden Pkw

Foto: 123rf.com

Ein Anwohner der Milchstraße in Ingolstadt hatte am Dienstag, 16. Juni, offensichtlich die Nase voll von Fahrzeugen, die sich nicht an das vorgegebene Tempolimit halten.