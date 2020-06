Zeugen gesucht Rüttelplatte im Wert von circa 10.000 Euro geklaut

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Mittwoch, 10. Juni, 17 Uhr, bis Freitag, 12. Juni, 12 Uhr, wurde durch bisher unbekannte Täter auf einer Baustelle an der Kreisstraße KEH3 zwischen Niederumelsdorf in Siegenburg und der Bundesstraße B299 eine Rüttelplatte im Wert von circa 10.000 Euro gestohlen.