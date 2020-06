Weiterfahrt untersagt 35-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss durch Vohburg

Am Sonntagabend, 14. Juni, um 19.15 Uhr, wurde in Rockolding in Vohburg ein 35-jähriger Pkw-Fahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wurde Alkoholgeruch festgestellt.