Polizei bittet um Hinweise Unbekannter überschüttet Pkw mit blauer Farbe

Am Wochenende, in der Zeit von Samstag, 13. Juni, 16 Uhr, bis Sonntag, 14. Juni, 9.20 Uhr, wurde ein Pkw der Marke Hyundai in der Gustav-Mahler-Straße in Ingolstadt mutwillig beschädigt. Der Täter überschüttete die gesamte Motorhaube des geparkten Pkws mit blauer Farbe, die auch in den Lüftungsbereich eindrang.