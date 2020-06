Anzeige erstattet 18-Jähriger flüchtet vor Polizei – Streife findet Rucksack mit Marihuana

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 13. Juni, um 21.15 Uhr, war ein uniformiertes Streifenfahrzeug in der Austraße in Riedenburg unterwegs. Als ein 18-jähriger Mann den Streifenwagen sah, rannte er ohne ersichtlichen Grund in Richtung Campingplatz davon.