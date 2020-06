Fahrzeug nicht mehr fahrbereit 31-Jährige übersieht Baustelle und fährt fünf Warnbaken um

Foto: 123rf.com

Auf der Autobahn A93 Richtung München kam es in Mainburg in der Nacht zum Sonntag, 14. Juni, zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Eine 31-Jährige aus Rohrbach übersah aus Unachtsamkeit die bereits seit längerem eingerichtete Baustelle an der Anschlussstelle Mainburg.