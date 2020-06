Polizei ermittelt Körperverletzung in Wolnzach – 37-Jähriger erhält Faustschlag ins Gesicht

In einer Arbeiterunterkunft in Wolnzach kam es am Donnerstagabend, 11. Juni, um 19 Uhr, zu einer Körperverletzung. Als ein 37-jähriger Bewohner einem Mitbewohner die Türe öffnete, soll er von diesem unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen worden sein.