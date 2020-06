In Schlangenlinien Sattelzugfahrer mit über 1,5 Promille auf der Autobahn unterwegs

Foto: 123rf.com

Ein Verkehrsteilnehmer teilte am Donnerstag, 11. Juni, um 14.55 Uhr, mit, dass bei Wolnzach im Bereich der Baustelle der Autobahn A9 in Richtung München ab der Anschlussstelle Langenbruck ein Sattelzug mit türkischer Zulassung schlangenlinienfahrend unterwegs und dann an der Rastanlage Holledau abgefahren sei.