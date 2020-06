Bei Lenting Schock nach Unfall auf der A9 – 68-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Foto: 123rf.com

Einen tödlichen Ausgang nahm am Dienstagnachmittag, 9. Juni, ein Verkehrsunfall auf der A9, bei dem ein Unfallbeteiligter in der Folge an einem schweren Schock verstarb.