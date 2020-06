Am Sendlinger-Tor-Platz Verwirrter Mann verletzt Sanitäter der Münchner Feuerwehr mit einer Glasflasche

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 9. Juni, 1.03 Uhr, wollte ein Notfallsanitäter am Sendlinger-Tor-Platz in München eine Person beruhigen, die ihn daraufhin mit einer Flasche verletzte.