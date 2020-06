Unfall in Bad Abbach Vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer übersehen – 17-Jähriger verletzt

Foto: Photographee.eu/123rf.com

Am Samstag, 6. Juni, gegen 10.30 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Mann aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Pkw die Römerstraße in Bad Abbach. Am Kreisverkehr bei Gemling übersah er einen Mopedfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand.