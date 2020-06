Hinweise erbeten Unbekannter schlägt Fensterscheibe in Mainburg ein

In der Zeit von Samstag, 30. Mai, 12 Uhr, bis Dienstag, 2. Juni, 19 Uhr, wurde in der Straße „Am Graben“ in Mainburg eine Fensterscheibe über einem Ladengeschäft eingeschlagen.