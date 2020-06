Mehrere Verletzte Zwei junge Männer verlieren bei schwerem Unfall in Reichertshofen ihr Leben

Am Dienstag, 2. Juni, kam es gegen 17.30 Uhr im Gemeindebereich Reichertshofen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen noch an der Unfallstelle verstarben und drei weitere teils lebensbedrohlich verletzt wurden. Die B13 war bis 22 Uhr total gesperrt, ebenfalls die Abfahrt und Auffahrt zur B300. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Geisenfeld.

Reichertshofen. Der 19-jährige Fahrer eines BMW, besetzt mit drei weiteren Insassen, war von der B300 auf die B13 in Richtung Ingolstadt abgefahren. In der langgezogenen Rechtskurve der Abfahrt kam der Pkw aus bislang noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte noch auf der Brücke über die B300 mit einem entgegenkommenden Lkw. Die Wucht des Aufpralles war so stark, dass die beiden 18 und 19 Jahre alten Mitfahrer auf der Rücksitzbank tödliche Verletzungen erlitten. Der Fahrer und der ebenfalls 19-jährige Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken nach München und Ingolstadt gebracht. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Der 49-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein Großaufgebot umliegender Feuerwehren mit rund 60 Einsatzkräften unterstützte den Rettungseinsatz mehrerer Notärzte, die Unfallaufnahme und verkehrslenkende Maßnahmen der Polizei. Ein Kriseninterventionsteam war vor Ort zur Betreuung von Unfallbeteiligten und Zeugen. Auch die inzwischen erfolgte Angehörigenverständigung erfolgte mit Unterstützung des KIT.