Einsatz in Ingolstadt 29-Jähriger greift Polizisten an

Am Samstagabend, 30. Mai, gegen 22 Uhr, wurden mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Ingolstadt zu einer verbalen Streitigkeit am Viktualienmarkt Ingolstadt beordert.

Ingolstadt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme sollten hierbei unter anderem die Personalien eines 29-jährigen Syrers festgestellt werden. Mit dieser Maßnahme war der stark alkoholisierte Unruhestifter aus Ingolstadt offensichtlich nicht einverstanden, woraufhin er mit einer Bierflasche in der Hand auf die eingesetzten Polizeikräfte zuging. Der 29-Jährige wurde zunehmend aggressiv, schubste die Einsatzkräfte und versuchte, diese ins Gesicht zu greifen. Aus diesem Grund wurde der Ingolstädter durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht und dort fixiert, wodurch er sich eine Schürfwunde am Kopf zuzog. Weiter erlitt ein beteiligter Polizeibeamter eine Verletzung am rechten Bein. Der Polizist musste sich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus begeben und war nicht mehr dienstfähig.

Der renitente und erheblich alkoholisierte 29-Jährige wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Die Durchführung eines Alkotests wurde verweigert. Er musste seinen Rausch in einer Haftzelle der PI Ingolstadt ausschlafen. Gegen den Syrer werden nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands sowie vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet.