Zu hohes Gewicht Gespann falsch eingeschätzt – Weiterfahrt unterbunden

Ein 25-jähriger aus Lenting befuhr am Donnerstag, 28. Mai, um 21 Uhr, mit seinem Pkw samt Anhänger die Goethestraße in Ingolstadt. Was er jedoch vor Fahrtantritt nicht beachtet hatte war, dass er mit seiner Fahrerlaubnisklasse B das Gespann aufgrund des zu hohen Gewichtes nicht hätte führen dürfen.