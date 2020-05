Unfallflucht Seitenscheibe eines Fahrzeugs auf Firmengelände in Neustadt eingeschlagen

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag, 27. bis 28. Mai, wurde ein abgestellter Pkw auf einem frei zugänglichen Firmengelände in Neustadt an der Donau am Gewerbepark beschädigt.