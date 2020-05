Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt Pkw und flüchtet – Lack abgerieben

Foto: 123rf.com

In Kelheim an einen Parkplatz in der Goldbergstraße ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag, 27. bis 28. Mai, eine Verkehrsunfallflucht, an einem Pkw wurde an mehreren Stellen der Lack abgerieben.