Unfall Pedelec-Fahrerin bremst zu stark und stürzt

Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com

Am Donnerstag, 28. Mai, gegen 11 Uhr, fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Pedelec in Neustadt an der Donau in Irnsing in Neustadt an der Donau am Weinberg bergab in Richtung Ortsausgang. Die Fahrradfahrerin unterschätze ihre Geschwindigkeit und wollte bremsen, dabei bremste sie zu stark und stürzte alleinbeteiligt zu Boden.