Kripo ermittelt Versuchter Einbruch in Gaststätte in Ingolstadt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 27. auf 28. Mai, wurde versucht, in ein Gasthaus in der Dorfstraße/Ecke Münchener Straße im Ingolstädter Ortsteil Unsernherrn einzubrechen.