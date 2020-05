Unfall bei Mainburg Pkw prallt frontal in Gegenverkehr

Aus bisher ungeklärter Ursache kam eine 27-jährige Frau aus Volkenschwand mit ihrem Citroen Jumper am Donnerstag, 28. Mai, um 3.45 Uhr, auf der Staatsstraße 2049 kurz vor der Abzweigung Gschwellberg, Fahrtrichtung Landshut, im Bereich der Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden , VW Golf eines 51-jährigen Mannes aus Ihrlerstein.

Mainburg. Beide Fahrzeuge schleuderten nach dem Aufprall in die Straßengräben. Die Unfallverursacherin wurde leicht-, ihr Unfallgegner mittelschwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in die Krankenhäuser nach Mainburg und Pfaffenhofen gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 16.000 Euro.