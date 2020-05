Vorfahrt missachtet Zwei Pedelec-Fahrer beim Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Mit seinem Toyota Aygo fuhr am Donnerstag, 28. Mai, um 18.15 Uhr, ein 83-jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen in Manching von der Messerschmittstraße in die Einmündung zur Ingolstädter Straße ein, um nach rechts in diese abzubiegen. Er erfasste hierbei die beiden Pedelecfahrer, ebenfalls aus dem Landkreis Pfaffenhofen, die auf dem Geh- und Radweg den Einmündungsbereich auf der Ingolstädter Straße geradeaus in Richtung Ortsmitte Manching überqueren wollten.