1,8 Promille Alkoholisierter Radfahrer bleibt an Absperrung hängen und verletzt sich leicht

Foto: 123rf.com

Auf dem Radweg neben der Donaustraße in Manching zur Bundesstraße B16a fuhr am Donnerstag, 28. Mai, um 19.49 Uhr, ein 41-jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen zum Kreisverkehr der B16a. An der Absperrung in der Mitte des Radweges blieb er offenbar hängen, stürzte von seinem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht.