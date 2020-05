Hinweise erbeten Sachbeschädigung an Pkw in Vohburg – zwei geparkte Pkw in der Donaustraße zerkratzt

Foto: 123rf.com Ein bislang unbekannter Täter verkratzte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 26. auf 27. Mai, die jeweils rechte Fahrzeugseite an zwei geparkten Pkw in der Donaustraße in Vohburg. Vohburg an der Donau. Bei den beiden Fahrzeugen, einem Skoda und einem VW, handelt es sich jeweils um Firmenfahrzeuge. Die beiden Fahrzeugnutzer stellten den Schaden unabhängig voneinander am Mittwoch fest und meldeten die Vorfälle der Polizei. Der Gesamtschaden wird auf insgesamt circa 4.000 Euro geschätzt. Wer zur den beiden Sachbeschädigungen Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Geisenfeld in Verbindung zu setzen.