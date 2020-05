Zusammenhang nicht ausgeschlossen Unbekannte brechen in Tierbedarfsgeschäft ein – versuchter Einbruch in benachbartes Optikergeschäft

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 20. auf 21. Mai, brachen bislang unbekannte Täter ein Tierbedarfsgeschäft in der Friedrichshofener Straße in Ingolstadt ein.