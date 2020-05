Die Polizei ermittelt Vandalen trieben in einem Kieswerk bei Münchsmünster ihr Unwesen

Foto: 123rf.com

Zwischen Mittwoch, Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr, und Montag, 25. Mai, 7 Uhr , machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem Bagger in einem Kieswerk an der B16a bei Münchsmünster zu schaffen.