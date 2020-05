Unfallflucht E-Bike-Fahrer bringt sich selbst und anderen Radfahrer zu Sturz und haut einfach ab

Foto: 123rf.com

Ein 38-jähriger Mann aus Ingolstadt befuhr am Samstag, 23. Mai, gegen 9.45 Uhr, mit seinem Fahrrad die Hindenburgstraße in Ingolstadt in westliche Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 26 kreuzte ein E-Bike-Fahrer seinen Weg.