Kontrolle in Kelheim Morgens betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Kelheim. Am Dienstag, gegen 6.30 Uhr, wurde ein 37-jähriger Fahrradfahrer in Kelheim in der Kelheimwinzerstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine erhebliche Alkoholisierung des Radfahrers. Der 37-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.