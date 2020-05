20.000 Euro Schaden Motorradunfall bei Oberlauterbach – 24-jähriger Kradfahrer mittelschwer verletzt

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Freising befuhr am Sonntagmittag, 17. Mai, um 12.55 Uhr, die Staatsstraße 2049 von der Autobahn A93 kommend in Richtung Wolnzach. Kurz vor dem Ortsteil Oberlauterbach kam er in einer 90-Grad-Rechtskurve, vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers, alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Acker zum Liegen.