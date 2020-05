Nicht die Mühe wert Zwei Motorradfahrer ohne Kennzeichen unterwegs

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Samstag, 16. Mai, wurden gegen 14.30 Uhr zwei Motorradfahrer in Sankt Johann in Train einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an beiden Krafträdern trotz ordnungsgemäßer Zulassung kein Kennzeichen angebracht war.