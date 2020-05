Hubschrauber im Einsatz 55-Jähriger zwischen Quad und Baum eingeklemmt

Am Samstag, 16. Mai, ereignete sich gegen 8 Uhr im Gemeindebereich von Volkenschwand ein Verkehrsunfall, wobei eine Person schwer verletzt wurde. Ein 55-jähriger Mann kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Quad nach rechts von der Straße ab, prallte dort gegen einen Baum und wurde zwischen Baum und Quad eingeklemmt.

Volkenschwand. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Am Quad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Weitere Personen und Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Neben Rettungsdienst/Notarzt und Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.